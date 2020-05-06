Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению

Коронавирусная инфекция способна вызывать тяжелые психические отклонения. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они уверены, что COVID-19 способен вызывать необратимые изменения в нервной системе. В основной группе риска – дети, рожденные переболевшими матерями. У таких малышей, в итоге, может развиться шизофрения, уверены исследователи.

Для более детального анализа теории, вирусологи предлагают помещать под наблюдение тех, кто перенес коронавирус внутриутробно, в детском и зрелом возрасте, и на поздних этапах жизни. Это позволит оценить и купировать долгосрочное вредное воздействие коронавирусной инфекции на поведение и мозг человека. Однако версия заокеанских ученых в России поддержки не нашла.

«Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС», - цитируют «Известия» заявление заместителя заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 155 370. Инфекция выявлена в 83 из 85 регионов. Отмечается, что 49,1% зараженных не имели клинических проявлений болезни.

По числу инфицированных - как общему, так и суточному - лидирует Москва, второе место занимает Московская область, третье - Санкт-Петербург. За прошедшие сутки в России от COVID-19 скончались 95 человек. Число жертв за весь период наблюдений - 1 451. Вылечились в общей сложности 19 865 пациентов, из них 1 770 - за последние 24 часа.