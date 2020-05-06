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Минфин РФ выделит 200 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Ян Брацкий
00:47 06.05.2020
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, расходы бюджета в этом году будут увеличены на 1,07 триллиона рублей.
Минфин РФ выделит 200 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
© Фото: Petr Chernov, Russian Look, Globallookpress

На поддержку отечественного здравоохранения и проведение санитарно-эпидемических мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией будет выделено 200 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».

Он подчеркнул, что сейчас страна должна решать задачи по сохранению жизни и здоровья своих граждан, а коронавирус станет вызовом и настоящей проверкой работы системы здравоохранения. Именно поэтому, недофинансирования этой сферы из бюджета быть не может, уточнил министр.

При этом расходы бюджета в этом году будут увеличены на 1,07 триллиона рублей, чего вполне достаточно, считает Силуанов.

Говоря о перспективах стоимости нефти, глава Минфина заявил, что для России цена в 10 долларов за баррель является приемлемой, благодаря созданным финансовым запасам.

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