Минфин РФ выделит 200 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

На поддержку отечественного здравоохранения и проведение санитарно-эпидемических мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией будет выделено 200 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».

Он подчеркнул, что сейчас страна должна решать задачи по сохранению жизни и здоровья своих граждан, а коронавирус станет вызовом и настоящей проверкой работы системы здравоохранения. Именно поэтому, недофинансирования этой сферы из бюджета быть не может, уточнил министр.

При этом расходы бюджета в этом году будут увеличены на 1,07 триллиона рублей, чего вполне достаточно, считает Силуанов.

Говоря о перспективах стоимости нефти, глава Минфина заявил, что для России цена в 10 долларов за баррель является приемлемой, благодаря созданным финансовым запасам.