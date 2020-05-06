Силуанов: цена нефти в 10$ приемлема для России

Цена нефти даже в $10 за баррель приемлема для России, так как государство создало необходимые финансовые буферы. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживем», - сказал он в интервью газете «Ведомости».

При этом, по словам Силуанова, ведомство прогнозирует в 2020 году среднюю стоимость нефти в размере $30 за баррель.

Министр подчеркнул, что перед страной сейчас стоят новые задачи, а именно сохранение жизни и здоровья людей. Сегодняшним вызовом является проверка работы системы здравоохранения и недофинансирования этой сферы из бюджета нет, добавил он.