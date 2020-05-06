Глава NASA заявил о желании отправлять астронавтов в космос на российских ракетах

Россия и США должны летать на околоземную орбиту на ракетах друг друга. Таким видит истинное сотрудничество двух космических держав глава NASA Джеймс Брайденстайн.

В ходе веб-семинара, организованного вашингтонским Центром стратегических и международных исследований главу национального агентства по аэронавтике, спросили о возможном участии Москвы в лунном проекте США «Артемида». Брайденстайн от ответа ушел, отметив лишь, что Соединенные Штаты заинтересованы в максимальном количестве партнеров для реализации амбиционных исследовательских программ в космосе.

«Конечно, я хочу продолжения сотрудничества. Даже после того, как мы отправим астронавта на МКС на американской ракете. Партнерство в плане "мы даем деньги, а они запускают наших астронавтов" - это не то, чего мы желаем. Партнерство должно быть на равных, чтобы летать на ракетах друг друга», - цитирует ТАСС заявление Брайденстайна.

Проект «Артемида», об участии России в котором спрашивали журналисты, был анонсирован США весной прошлого года. Его реализация предполагает три этапа. Для начала к спутнику Земли отправят беспилотный космический корабль Orion. Он облетит вокруг Луны и вернется на Землю с ценными сведениями.

Второй этап запланирован на 2022 год и предполагает облет Луны астронавтами, их высадка, в рамках заключительного этапа проекта, предусмотрена на 2024 год.