В Чернобыльской зоне отчуждения локализованы все очаги пожаров

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения локализованы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ведомстве отметили, что в настоящее время пожарные продолжают работу: они тушат отдельные очаги тления торфяников на тех участках, которые были пройдены огнем. Задействовано 210 человек и 74 единицы техники.

Открытого огня не зафиксировано и в Житомирской области. Там в тушении тления отдельных очагов принимают участие 114 человек и 28 единиц техники.

В Госслужбе по ЧС Украины заявили, что превышения радиационного фона в зоне ЧАЭС не зафиксировано, все показатели находятся в пределах допустимых значений.

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул 4 апреля. По последним данным, огонь уничтожил не менее 11,5 тысячи гектаров заповедных территорий. Основной причиной возгораний специалисты считают поджоги.