Мишустин до конца года освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам

Регионы Российской Федерации до конца 2020 года освобождаются от уплаты платежей по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера принята в связи с распространением коронавируса.

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что с 2021 года регионы будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, а в 2025-2029 годах - остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Все средства, которые останутся у регионов в текущем году, они смогут направить на борьбу с коронавирусом и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

В правительстве уверены, что данные меры позволят обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.