Россиян начнут штрафовать за незаконную перепланировку

Со вторника, 5 мая, в России начали действовать штрафы за незаконную перепланировку нежилых помещений, расположенных в многоэтажных домах.

Согласно законопроекту, гражданам может грозить наказание от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - от 4 до 5 тысяч рублей, юридическим - от 40 до 50 тысяч рублей.

Штрафы будут выписывать в случае, если перепланировка была самовольной. Без разрешения нельзя переоборудовать любые помещения, в том числе подвальные и подсобные.

Авторы законопроекта уверены, что перепланировка нежилых помещений, которые, как правило, расположены на первых этажах, часто является причиной трагедий.