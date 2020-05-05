Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета

Укреплять организм нужно комплексно. В этом уверен врач Евгений Комаровский. Он считает, что усилить иммунитет, принимая различные таблетки и при этом сидя на диване, нельзя.

«Это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий; это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс», - написал Комаровский в своем Instagram.

Все вышеперечисленное - это и есть комплексный подход к укреплению иммунитета. Кроме того, врач рекомендовал чаще бывать на свежем воздухе.

Он опроверг популярное мнение о том, что можно стать здоровым с помощью «волшебных» таблеток. По словам Комаровского, на этом зарабатывают злоумышленники.