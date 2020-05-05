Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

В частном доме в Раменском районе Московской области произошел пожар. Сообщение поступило 5 мая в 4:21. Спустя примерно 40 минут пожарным удалось локализовать возгорание на площади 96 квадратных метров. А в 6:00 открытое горение было ликвидировано.

В МЧС сообщили, что в ходе тушения пожара удалось избежать распространения огня на соседние постройки.

«Обнаружены тела шести погибших. К тушению привлекалось 36 человек и 11 единиц техники», - отметили в экстренных службах.

Пол и личности погибших устанавливаются. Известно, что детей среди них нет. Причина пожара выясняется.