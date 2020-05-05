День Победы во дворе: как военные устраивают праздник для ветеранов в условиях самоизоляции

С улыбкой на лице мичман Левада Василий Сергеевич наблюдает за концертом под своим домом. Ему 97 лет. Во время войны служил наводчиком на трале Тихоокеанского флота: уничтожал вражеские морские минные поля. Сегодня наше поколение благодарит его, а ветеран, хоть и из окна, но с радостью делится своими впечатлениями.

Такой индивидуальный подход - одна из немногих возможностей в период самоизоляции устроить праздник тем, кто боролся за мир и наше будущее. Скрипник Юрий Федорович, которому 94 года, с гордостью надевает форму с орденами и выходит послушать любимые композиции.

«На войну провожали и встречали тоже под Марш Славянки. Люблю эту музыку. Хотел бы услышать», - делится впечатлениями ветеран.

День Победы в период пандемии коронавируса отмечают прямо во дворе. Наслаждаются концертом не только ветераны, но и все жители дома. В планах Тихоокеанского флота провести 8 таких концертов во Владивостоке.

Адресные выступления проходят и в других регионах. В Хабаровске оркестр Восточного военного округа сыграл сразу для 114 жителей дома ветеранов.

А в Кемеровской области ветерану принесли компьютер и показали ему парад в режиме онлайн из части Центрального военного округа.