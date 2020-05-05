В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно приземлился пассажирский самолет
Отмечается, что Sukhoi Superjet-100 пробыл в воздухе около получаса, затем экипаж принял решение о возвращении.
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В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку Sukhoi Superjet-100. По информации ТАСС, у самолета отказал левый двигатель.
В экстренных службах агентству сообщили, что SSJ-100 следовал по маршруту Москва-Саратов. Из аэропорта он вылетел около 6:45 и пробыл в воздухе порядка получаса.
«По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме», - отметили в экстренных службах.
После посадки самолет осмотрит техническая служба. Причины произошедшего выясняются.