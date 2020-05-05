В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно приземлился пассажирский самолет

В экстренных службах агентству сообщили, что SSJ-100 следовал по маршруту Москва-Саратов. Из аэропорта он вылетел около 6:45 и пробыл в воздухе порядка получаса.

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