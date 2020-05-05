«Большой риск»: посольство РФ оценило присуждение NYT Пулитцеровской премии за серию антироссийских репортажей

Организационный комитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, выделяя антироссийские материалы, которые многократно были опровергнуты не только официальными лицами, но и самой жизнью. Так в посольстве РФ в США прокомментировали награду, которую присудили The New York Times за публикацию серии антироссийских материалов.

«Если и есть в этом, как утверждается, «большой риск», то только для репутации», - сказано в сообщении диппредставительства в Facebook.

Также там отмечается, что материалы, опубликованные в американском издании, рассматриваются Москвой как «прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала материалы The New York Times «шедевральной дезой».

Пулитцеровская премия считается одной из наиболее престижных наград США в области журналистики и литературы.