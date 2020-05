«Большой риск»: посольство РФ оценило присуждение NYT Пулитцеровской премии за серию антироссийских репортажей Иван Линдеманн В диппредставительстве отметили, что материалы, опубликованные в американском издании, рассматриваются Москвой как «прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов».

© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com