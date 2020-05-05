Почти 300 россиян вылетели спецрейсом из Лос-Анджелеса в Москву

Почти триста россиян вылетели в Москву из Лос-Анджелеса. Об этом рассказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По словам дипломата, на рейс зарегистрировали 298 человек, в том числе одиннадцать младенцев. Посадка пассажиров на борт прошла без инцидентов. Благодаря заранее поступившей информации посольство смогло организовать прибытие в аэропорт 12 граждан РФ, которые ранее находились на отдаленных островных территориях США.

«Среди пассажиров рейса 49 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами посольства. В его состав вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди», - написал Антонов на своей странице в Facebook.

Лайнер покинул аэропорт в 2:05 по московскому времени. Это уже четвертый рейс по вывозу россиян из США после отмены регулярного воздушного сообщения, вызванного пандемией коронавируса.