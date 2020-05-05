Мадуро заявил, что в покушении на него принимали участие охранники Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди участников вооруженного морского нападения с целью его убийства находились двое граждан США. Он назвал их сотрудниками личной охраны американского лидера Дональда Трампа.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении морского вторжения 3 мая. По его словам, колумбийские боевики на быстроходных катерах пытались вторгнуться с севера страны. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты и двое задержаны.

«Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа», - цитирует Мадуро РИА Новости.

В госдепартаменте США заявления властей Венесуэлы опровергают. О своей непричастности к произошедшему также объявили в Колумбии.