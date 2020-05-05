Суточное производство респираторов в России выросло до 470 тысяч

Объем производства респираторов в России вырос до 470 тысяч штук в сутки. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, который находится с рабочей поездкой на предприятии «Электромеханика» в Тверской области.

«На сегодняшний день общий объем уже составляет более 470 тысяч респираторов в сутки. И мы рассчитываем, что наращивание объемов производства продолжится», - сказал министр.

Мантуров отметил, что производственные мощности предприятия позволяют выполнить поставленные перед ним задачи, а профессиональный опыт не оставляет сомнений в том, что цели будут достигнуты.

«Ваши знаменитые респираторы по сей день производятся и модернизируются за счет более современных материалов. Сегодня вы осваивает новую и крайне востребованную продукцию, вы боретесь с коронавирусной инфекцией», - добавил глава Минпромторга.

Мантуров также подчеркнул, что на «Кимрской фабрике им. Горького» в Тверской области было запущено производство медицинских респираторов «Лепесток», «СПИРО-403». На наладку нового производства Минпромторг выделил предприятию 81 миллион рублей.