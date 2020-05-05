Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ушел из жизни вице-президент ведущей российской авиакорпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Анна Касаткина
05:25 05.05.2020
Коллеги отмечают, что Виноградов был профессионалом высочайшего уровня в области авиации, талантливым организатором и отзывчивым руководителем.
Ушел из жизни вице-президент ведущей российской авиакорпорации «Иркут» Игорь Виноградов
© Фото: scac.ru

Заметитель генерального директора авиастроительной корпорации «Иркут» Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни. Он участвовал в сертификации российских самолетов SSJ100 и МС-21.

«Четвертого мая 2020 года после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Львович Виноградов», - говорится в сообщении корпорации.

Коллеги отмечают, что Виноградов был профессионалом высочайшего уровня в области авиации, талантливым организатором и отзывчивым руководителем. Под его началом выросла целая команда квалифицированных специалистов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.05.2020, 18:28
Вопреки коронавирусу: в России стартовала акция «Георгиевская ленточка»
Дата05.05.2020, 06:00
Штурвал на себя: кадры полетов Су-25 в ЮВО перед парадом в честь Дня Победы
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:31 Армия
Видео
Без права на забвение: спецназовцы ЦВО оформили фотогалерею «Бессмертного полка»
05:00 Армия
Видео
Медцентры Минобороны РФ в Калининграде и на Камчатке готовы к досрочной сдаче
04:29 В стране и мире
Шеф-повар Кремля раскрыл тайну меню первых лиц государства
03:33 В стране и мире
NYT получил Пулитцеровскую премию за серию антироссийских репортажей
03:16 В стране и мире
Нарушение тишины и опасная езда: в России подготовили новые штрафы для водителей
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В шаге от войны: как выглядела Москва в июле 1941 года
Шеф-повар Кремля раскрыл тайну меню первых лиц государства
Не только пожилые: врач назвал уязвимую категорию людей во время эпидемии COVID-19
Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.