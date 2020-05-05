Ушел из жизни вице-президент ведущей российской авиакорпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Коллеги отмечают, что Виноградов был профессионалом высочайшего уровня в области авиации, талантливым организатором и отзывчивым руководителем.
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Заметитель генерального директора авиастроительной корпорации «Иркут» Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни. Он участвовал в сертификации российских самолетов SSJ100 и МС-21.
«Четвертого мая 2020 года после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Львович Виноградов», - говорится в сообщении корпорации.
Коллеги отмечают, что Виноградов был профессионалом высочайшего уровня в области авиации, талантливым организатором и отзывчивым руководителем. Под его началом выросла целая команда квалифицированных специалистов.