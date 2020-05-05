Не только пожилые: врач назвал уязвимую категорию людей во время эпидемии COVID-19

Люди с бронхиальной астмой входят в повышенную группу риска при заражении вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус», - сказал он.

В беседе с РИА Новости Тимаков рекомендовал больным астмой и другими хроническими легочными заболеваниями особенно внимательно относится к своему здоровью, обязательно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.

В первый вторник мая отмечается Международный астма-день. Он призван привлечь внимание общества к проблеме бронхиальной астмы, а также повысить осведомленность людей об этом заболевании.