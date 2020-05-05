Дань подвигу: юнармейцы записали видеооткрытку для ветеранов к 9 мая

Участники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» гвардейской Краснознаменной танковой армии Западного военного округа записали видеопоздравление ветеранам Великой Отечественной войны с 75-летним юбилеем Победы.

Авторами коллективного поздравления стали школьники Московской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областей. Каждый юнармеец, находясь на самоизоляции в домашних условиях записал отрывок поздравительного текста, который в итоге был сведен в единое видео. К поздравлению присоединились военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО.

«Вы - образец мужества и героизма и несмотря на быстротечность времени, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах. Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, силы духа и оптимизма» - сказала в видеопоздравлении юнармеец Мария Коржова.

В поздравлении ветеранов приняло участие более 15 юнармейцев и порядка 20 военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО. В День Победы волонтеры вместе с военнослужащими танковой армии продемонстрируют видеопоздравление подшефным ветеранам с помощью многофункциональных информационных комплексов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.