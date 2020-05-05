В МЧС рассказали, чем занять ребенка на самоизоляции

Провести время с детьми на самоизоляции можно за совместным чтением книг и на познавательных онлайн-ресурсах. Об этом рассказали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны МЧС.

Так, они рекомендуют ознакомиться с интересами ребенка и с учетом его возраста найти интернет-портал на эту тему. Если ребенку нравится учиться даже если нет школьных занятий, ему могут понравится такие сайты как «Умники и Умницы», «Виртуальная лаборатория по химии», «Физика от Побединского» и «Наука 2,0».

Чтобы приобщить ребенка к искусству, специалисты советуют посетить виртуальные музеи Эрмитажа, Политехнического музея, Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музея Московского Кремля, Лувра, Британский музея и другие.

Основам безопасности, правилам поведения и оказания помощи в любых ситуациях детей научат сайты «Спас-экстрим», «Дороги безопасности» и ОБЖ.ру, добавили в институте.

Специалисты также отметили, что интересным и полезным занятием может стать совместное чтение. Лучшие детские рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, а также сказки народов мира можно найти на порталах «Книги детства» и в детской электронной библиотеке «Пескарь».