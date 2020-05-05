Шеф-повар Кремля раскрыл тайну меню первых лиц государства

Легендарный шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях политических лидеров страны разных лет. Он отметил, что единого списка запрещенных блюд нет. Все зависит от личных предпочтений лидеров. Так, например, Михаил Горбачев не любил дичь, а первый президент России Борис Ельцин – морепродукты.

«Леонид Ильич Брежнев в свое время, я его еще застал, любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали, осторожно, может попасться дробь», - вспомнил Галкин в интервью РИА Новости.

Единственный президент СССР Михаил Горбачев иногда позволял себе съесть утиное филе или индейку, птиц выращивали специально, рассказал хозяин кремлевской кухни. Морских обитателей из разряда деликатесов Горбачев пробовал в зарубежных командировках, уточнил повар.

«Борис Николаевич Ельцин, хотя и всеядный был, не очень любил морские деликатесы. Креветки, ежи морские, змеи, лягушки - такого на столе не бывало», - добавил Галкин.

Рассказывая о предпочтениях Владимира Путина, шеф-повар отметил его любовь к хорошим котлетам. Кроме того, российский лидер любит блюда из баранины и телятины. Иногда к президентскому столу подают рыбу.