«Это всегда был праздник»: спикер Рады рассказал о своем отношении ко Дню Победы

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что День Победы всегда был для него праздником. Депутат пояснил, что его дедушки и бабушки участвовали в боевых действиях.

«Если мы говорим о 9 мая и лично моей позиции, то для меня это был всегда праздник», - сказал Разумков.

В эфире канала «Украина 24» спикер отметил, что 9 мая не следует нарушать введенные в стране из-за коронавируса карантинные ограничения, так как в этом случае они могут быть не сняты даже к концу лета.

Украина проводит основные мероприятия на государственном уровне по случаю окончания войны 8 мая, в День памяти и примирения. Этот праздник учредили в 2015 году, таким образом страна фактически приобщилась отмечать Победу над фашистской Германией по западноевропейскому образцу, напоминает РИА Новости.