NYT получил Пулитцеровскую премию за серию антироссийских репортажей

Журналисты New York Times удостоились Пулитцеровской премии за серию статей о Российской Федерации. Информация об этом появилась на официальном сайте, посвященном вручению награды.

В сообщении сказано, что коллектив газеты «написал серию захватывающих историй с большим риском». Однако по другому мнению, ничем, кроме профессиональной репутации, репортеры издания в процессе производства материалов не рисковали.

Так, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью NYT ложной информацией.

«Материал "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза», - написала Захарова на своей странице в Facebook еще 14 апреля.

Кроме того, газета NYT удостоена премии в категории «Расследование». По мнению жюри, репортерам удалось раскрыть крупный коррупционный сговор в среде таксистов Нью-Йорка.