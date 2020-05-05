Нефть Brent подорожала более чем на 14%

Стоимость нефти марки Brent впервые с середины апреля превысила $31. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской биржи ICE.

По состоянию на 23:13 мск, цена июльских фьючерсов росла на 14,4% - до $31,1. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в том же месяце поднялась на 20,2%, до $24,5.

На рост стоимости сырья влияет вступление в силу нового соглашения ОПЕК+. Согласно сделке, страны-экспортеры обязуются в мае и июне сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.