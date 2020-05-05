В Москве от коронавируса скончались еще 50 пациентов



По последним данным, в Москве за минувшие сутки скончались 50 пациентов, у которых имелся положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз пневмония. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось, что в столице скончались 52 пациента с коронавирусом. Таким образом общее число скончавшихся больных, у которых был выявлен коронавирус, достигло 866 человек.

Ранее Сергей Собянин провел селекторное совещание Госсовета по коронавирусу. Мэр Москвы обсудил вместе с членами рабочей группы введение масочного режима в общественных местах.

По данным на вторник, 5 мая, в России число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом составляет 155 370 человек, за последние сутки - 10 102 случая заражения. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в стране составляет 1 451 человек, выписались из больниц после лечения 19 865 пациентов.