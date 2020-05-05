Пожар в небоскребе в ОАЭ превратил здание в факел: видео

В эмирате Шарджа (ОАЭ) горит 47-этажный небоскреб. Об этом сообщила газета Khaleej Times. Очевидцы публикуют в соцсетях видео горящего здания, которое, судя по кадрам, практически полностью охвачено огнем.

По неподтвержденной информации, возгорание началось в ресторане, расположенном на 10 этаже небоскреба Аль-Нахда. На данный момент на месте происшествия работают представители экстренных служб, а также медицинские работники.

Сообщается, что спасатели смогли эвакуировать всех людей, находящихся в здании. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства возгорания будут тщательно изучены.