Мантуров оценил ситуацию с обеспечением медиков защитными костюмами

Минпромторг полностью удовлетворяет все поступающие заявки на защитные костюмы для медиков. Об этом во вторник, 5 мая, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Тот объем потребления, который на сегодняшний день складывается, он обеспечивается поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа», - приводит РИА Новости слова министра.

Напомним, что 7 апреля Владимир Путин и Денис Мантуров обсудили ситуацию с обеспечением защитными костюмами медицинских работников от коронавирусной инфекции. Сообщалось, что в российских регионах наблюдается некоторый дефицит.

По словам главы Минпромторга, на сегодняшний день все заявки по защитным костюмам полностью удовлетворяются.

Ранее Мантуров заявил, что Россия справилась с задачей по производству медицинских масок. По его словам, российские предприятия вышли на производство нетканных материалов, необходимых для производства масок и защитных костюмов, до 100 тонн в сутки.