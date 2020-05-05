В Литве потребовали от ЕС ввести санкции против РФ и Белоруссии

Во вторник, 5 мая, сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ввести санкции в отношении компаний в связи с проектом БелАЭС. Об этом говорится на сайте высшего законодательного органа страны.

«Призываем правительство обеспечить, чтобы ЕС ввел санкции в отношении оператора АЭС, в отношении “Росатома” и других предприятий-посредников» - говорится в резолюции.

Резолюция была одобрена 82 депутатами. Сейм также призвал правительство Литвы принять меры по недопущению попадания электроэнергии после запуска БелАЭС на внутренний рынок.

Напомним, что генеральным подрядчиком строительства атомной электростанции является «Атомстройэкспорт», входящий в структуру «Росатома». АЭС возводится неподалеку города Островец в Гродненской области, расположенном в 50 километрах от Вильнюса.

В Белоруссии планируют ввод в эксплуатацию первого энергоблока в течение 2020 года, второго - в 2021 году. На этом фоне Литва называет строящуюся БелАЭС небезопасной, обвиняя Минск в несоблюдении международных требований в сфере ядерной энергетики.