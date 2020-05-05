«Глупый акт»: президент Чехии оценил ситуацию с памятником Коневу в Праге

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу является глупой акцией муниципальных властей района Прага-6. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

«Считаю демонтаж памятника смешным и глупым актом», - приводит слова президента ТАСС.

Земан отметил, что маршал Конев освободил от нацистов не только Прагу, но лагерь смерти «Освенцим». По мнению чешского президента, инициаторы демонтажа скульптуры пытались таким образом привлечь к себе внимание, завидуя тем, кто смог много добиться в жизни.

«К сожалению, таких людей относительно много. Их мировоззрение формирует ненависть и зависть», - сказал президент Чехии.

Между тем Земан считает, что возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России по факту сноса памятника является острой реакцией и может рассматриваться, как вмешательство во внутренние дела Чехии.

Напомним, что муниципальными властями района Прага-6 третьего апреля был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Десятого апреля СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». В ведомстве подчеркнули, что подобными действиями муниципальные власти Праги грубо нарушили взятые на себя Чехией обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией.