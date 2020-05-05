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Семьдесят пять кустов сирени в Сквере блокадников: в Санкт-Петербурге начались мероприятия в рамках акции «Сад памяти»

Роман Захаров
20:30 05.05.2020
По сообщениям питерских властей, акция затронет более 25 объектов на территории северной столицы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сквере Блокадников в Выборгском районе Санкт-Петербурга и на Амурской улице начались мероприятия в рамках проведения акции «Сад памяти», посвященные 75-летию Великой Победы.

На территории сквера будет высажено 75 кустов сирени. На Амурской улице, со стороны Пискаревского мемориального кладбища, сотрудники садово-паркового хозяйства высадят 75 елей.

«Сейчас мы участвуем в великолепной акции. Мы высаживаем 75 сиреней. Эта акция посвящена погибшим в Великую Отечественную войну 27 миллионам тех героев, которых с нами нет. Потомки говорят спасибо за ту историю, которую пришлось им пережить», - объяснила заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Оксана Гусева во время работ в Сквере блокадников.

Всего, по словам чиновницы, эта акция затронет более 25 объектов на территории северной столицы.

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