Есть жертвы: на кладбище в Сочи произошло смертельное ДТП

В Сочи четыре человека пострадали и один погиб в результате ДТП, которое произошло ночью во вторник. Об этом сообщили в региональном ОГИБДД УВД города Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai проезжал на большой скорости мимо кладбища, он не справился с управлением и допустил занос. В результате автомобиль съехал с проезжей части, снес забор и врезался в беседку.

© ДТП И ЧП СОЧИ vk

Сообщается: что погиб пассажир иномарки. Все пострадавшие являются совершеннолетними жителями Сочи. На данный момент они проходят обследование и получают лечение в одной из больниц города.