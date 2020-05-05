Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, который на данный момент лечится от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину», - говорится в сообщении.

Во вторник, 5 мая, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Главы государств проинформировали друг друга о мерах по борьбе с инфекцией и ее последствиями.

Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом, 30 апреля. Он доложил об этом Владимиру Путину на встрече.