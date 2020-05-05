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Цифровые технологии на страже истории: портал ДоступВсем.рф обнародовал уникальные трофейные документы времен ВОВ

Роман Захаров
19:45 05.05.2020
Благодаря проекту, желающие смогут посетить виртуальную выставку музея-заповедника «Сталинградская битва» «Маршалы Победы», увидеть цифровой архив документов о солдатах и офицерах Красной Армии, а также разместить фотографии и письма военного времени из личных архивов.
Цифровые технологии на страже истории: портал ДоступВсем.рф обнародовал уникальные трофейные документы времен ВОВ
© Фото: Минобороны РФ

Цифровые технологии помогают сохранить историю о Великой Отечественной Войне и предотвратить искажение действительности. В преддверии 75-летия дня Великой Победы на портале ДоступВсем.рф были собраны онлайн-архивы документов и виртуальные выставки на тему Второй мировой войны.

Благодаря цифровизации общества появилась возможность обнародовать множество архивных документов. На портале собраны проекты, с помощью которых можно посетить ряд виртуальных выставок, изучить оцифрованные трофейные документы немецкого командования военных времен, заметки военных корреспондентов, семейные фотохроники, найти информацию о родственниках, участвовавших в войне и другие достоверные факты.

На ДоступВсем.рф вы сможете ознакомиться с Российско-германский проектом по оцифровке немецких документов в архивах Российской Федерации. На портале размещены трофейные документы периода Первой и Второй мировых войн, а также материалы о политической жизни ГДР.

Благодаря ресурсу можно посетить виртуальную выставку Музея-заповедника «Сталинградская битва» «Маршалы Победы». Экспонаты выставки дают представление о боевом и жизненном пути двух великих полководцев - Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Желающие могут ознакомиться и с виртуальной выставкой «Последние дни войны. Заметки военных корреспондентов». Это проект Государственной публичной исторической библиотеки России, посвященный судьбам военных корреспондентов и их наиболее значимым репортажам о событиях апреля–мая 1945 года.

Также можно увидеть цифровой архив документов о солдатах и офицерах Красной Армии. Данный проект называется «Память народа». Он предоставляет возможность пользователям найти информацию о родственниках, которые участвовали в войне. На портале опубликованы подлинные документы советского военного руководства и прочие архивные материалы.

Добровольческое объединение «СоСеДИ» включило в себя семейные фотохроники Великой Отечественной войны. На сайте можно разместить фотографии, письма и документы военного времени из личных архивов. Благодаря проекту, добровольцы уже собрали и передали в Российский государственный архив кинофотодокументов более 26 тысяч электронных фотографий.

Обобщенный банк данных «Мемориал» собрал почти 17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 миллионов именных записей о потерях Красной Армии во время ВОВ.

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