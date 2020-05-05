Мантуров заявил, что РФ справилась за два месяца с задачей по производству масок

За два прошедших месяца Россия справилась с задачей по производству медицинских масок. Об этом заявил на брифинге во вторник, 5 мая, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«На сегодняшний день в общей сложности мы вышли за счет работы четырех предприятий в России на 100 тонн в сутки нетканых материалов по спецификации СМС», - сказал глава Минпромторга.

По словам министра, из материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) изготавливают не только маски, но и защитные костюмы для инфекционистов. Ранее этот материал активно использовался в производстве средств гигиены.

Мантуров уточнил, что на сегодняшний день в России были полностью переформатированы все логистические потоки. Стоит продолжать наращивать объемы производства материалов и тканей, которые необходимы для масок и одноразовых защитных костюмов, добавил министр.

Ранее Денис Мантуров заявил, что в стране нет дефицита медицинских масок и антисептиков. По словам министра, все средства можно купить и в ближайшей аптеке, и в Интернете.