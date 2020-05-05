Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Лидеры двух стран подробно проинформировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин в ходе телевонной беседы обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран подробно проинформировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями.
Кроме того, стороны затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства и условились о дальнейших контактах.