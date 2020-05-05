В МИД Чехии призвали к началу консультаций о нормализации отношений с Россией

Министерство иностранных дел Чехии во вторник направило по дипломатическим каналам партнерам в Россию ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщил руководитель ведомства Томаш Петржичек, во время выступления перед депутатами нижней палаты национального парламента.

«Мы передали российской стороне ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ», - приводит ТАСС его слова.

При этом министр добавил, что чешский МИД «постоянно и интенсивно» общается с российской стороной по вопросам, касающимся не только демонтажа монумента Коневу.

Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Протесты в связи с произошедшим выразили многие чешские политические деятели.

Девятого апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой о передаче России снесенного в Праге монумента.

В Главном следственном управлении СК РФ, в свою очередь, возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

В конце апреля в МИД Чехии заявили о готовности начать переговоры с Россией о передаче Москве памятника Коневу в соответствии с договором от 1993 года.