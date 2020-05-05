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Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос о досрочной отставке Владимира Панова

Тамара Астапенкова
18:02 05.05.2020
По информации пресс-службы городской администрации, заседание депутатов состоится в среду, 6 мая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Панов, VK

В среду, 6 мая, на заседании городской думы рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Завтра на заседании городской думы в повестку дня включен вопрос о досрочном сложении полномочий, в связи с переходом на другую работу федерального уровня», - сказала начальник управления по связям со СМИ Наталья Квашнина.

В пресс-службе не стали уточнять, какую именно должность займет Владимир Панов, «все официальные комментарии будут завтра».

Владимир Панов родился в Нижнем Новгороде в 1975 году, был депутатом Государственной думы. Осенью 2016 году стал заместителем председателя ГД РФ по экологии и охране окружающей среды, а в январе 2018 года был избран на пост главы Нижнего Новгорода.

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