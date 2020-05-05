Онлайн-шествие в масштабах страны: как пройдет Бессмертный полк в этом году

Режиссер-документалист Татьяна Борщ в строю Бессмертного полка с портретом героического отца не шагала только в исключительных случаях, когда находилась с другой стороны камеры и снимала это уникальное шествие в разных частях планеты. Но тогда в колонну неизменно вставали ее дети. Для них Юрий Борщ - дедушка. Он участвовал в знаменитой Венской операции. Под Веной же получил ранение. Оно беспокоило ветерана всю послевоенную жизнь, вспоминает Татьяна.

«Он всегда ставил ноги в теплую воду и пытался избавиться от этой боли. Когда он ехал по венским лесам, им путь преградил отряд фашистов-эсэсовцев. И ему в тот период ранили ноги», - рассказала участница проекта «Бессмертный полк» режиссер Татьяна Борщ.

Сейчас Татьяна выбирает новый снимок. Табличку с отцом - ветераном войны в этом году придется отложить и поменять на фото в Интернете. В этот День Победы Бессмертный полк разольется по всей мировой Сети.

«Автоматически формируются коллажи, которые будут транслироваться, сформируется видеопоток. Начало шествия планируется с Дальнего Востока, дойдет и до Москвы. Фотографии будут меняться по мере их добавления», - объяснила «Звезде» первый заместитель руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

В 75-ю годовщину Победы Бессмертный полк шествует онлайн. Лица героев, каждому из которых должен быть благодарен весь мир, потомки увидят в уже привычном для них гиперпространстве. Для этого нужно всего лишь добавить фото на портал «Бессмертный полк» либо в социальные сети - это партнеры акции.

Необходимо будет опубликовать фото, внести данные своего героического предка, и все: вы уже участник акции, а имя вашего родственника увидят миллионы людей.

Важно помнить, что фото автора анкеты должно быть подлинное и хорошо читаемое, героя анкеты - тоже. Также необходимо с заглавной буквы писать фамилии, имена и отчества.

Проверяют информацию волонтеры. Перед тем как стать модераторами, они прошли спецподготовку по истории Великой Отечественной, то есть прекрасно читают знаки отличия и другие особенности формы красноармейцев. Если надо, помогут по телефону горячей линии.

В онлайн-акции «Бессмертный полк» уже зарегистрировались больше 700 тысяч человек. При этом прием заявок еще продолжается.