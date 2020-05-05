Около 600 квадратных метров: в Самаре горят шесть домов

В Самаре горят сразу шесть частных домов, общая площадь которых составляет около 600 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

Возгорание произошло в Железнодорожном районе, в поселке Шмидта, в 16.59 вечера по местному времени. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова. По информации регионального МЧС РФ, пожар тушат 69 человек и 14 единиц техники. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется.

На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства произошедшего. В регионе сегодня, 5 мая, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого достигают 15-20 метров в секунду.