Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Микрина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким генерального конструктора и первого заместителя директора РКК «Энергия» академика Евгения Микрина, скончавшегося во вторник, 5 мая.

«Академик Микрин внес неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы», - отметил Путин в своем обращении.

Евгений Микрин был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу несколько недель назад. Все это время врачи боролись за его жизнь, однако 5 мая, несмотря на все старания медиков, ученый умер. Ему было 64 года.

Соболезнования в связи с трагической новостью ранее также выразил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.