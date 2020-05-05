Ученые синтезировали антитело для борьбы с коронавирусом

Группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета синтезировала экспериментальное моноклональное антитело, которое может победить коронавирусную инфекцию.

Как утверждают авторы работы, 47D11 нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку. При этом новое антитело побеждало не только SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), но и родственный ему SARS-CoV.

Для экспериментов использовались генетически модифицированные мыши. После того как был зафиксирован положительный результат, специалисты решили отредактировать антитело с целью создания подходящей для человеческого организма версии, говорится в материале журнала Nature Communications.

Стоит отметить, что в настоящий момент разработке предстоит целый ряд серьезных испытаний. В связи с этим в ближайшее время не получится использовать антитело для лечения коронавируса.