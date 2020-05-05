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«Огромная потеря для пилотируемой космонавтики»: гендиректор РКК «Энергия» Севастьянов вспомнил о работе с Микриным

Тамара Астапенкова
16:38 05.05.2020
Генеральный конструктор корпорации скончался на 65-м году жизни в Центральной клинической больнице Управления делами Президента РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Натрускин, РИА Новости

Генеральный директор РКК «Энергия» Николай Севастьянов выразил соболезнования и вспомнил о годах совместной работы с Евгением Микриным, который скончался сегодня, 5 мая.

«Мы понесли сегодня большую потерю, из жизни ушел Евгений Анатольевич Микрин - крупный специалист в области космической техники, генеральный конструктор, посвятивший всю свою жизнь разработке первых космических систем», - сказал Николай Севастьянов.

Он вспомнил, что познакомился с Микриным, когда только пришел на предприятие еще совсем молодым специалистом. Они вместе работали в одном подразделении.

«Евгений Анатольевич был крупным специалистом в области создания систем управления космических аппаратов, пилотируемых кораблей, орбитальных станций. Смерть Евгения Анатольевича является огромной потерей для всей российской пилотируемой космонавтики», - сказал Севастьянов.

Николай Севастьянов добавил, что Евгений Микрин вел большую научную работу, являлся действительным членом Российской академии наук. Коллектив корпорации продолжит дело, которому Микрин посвятил всю свою жизнь, и будет добиваться новых результатов, добавил гендиректор корпорации.

Евгений Микрин скончался на 65-м году жизни. У него был диагностирован коронавирус, врачи боролись с болезнью несколько недель, но она оказалась сильнее. Генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, работавший на предприятии с 1981 года, скончался в Центральной клинической больнице Управления делами Президента Российской Федерации.

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