С высоты птичьего полета: кадры репетиции масштабного авиапарада ко Дню Победы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялась репетиция самого масштабного авиационного парада от Енисея до Волги. 22 летательных аппарата поднялись в небо с четырех аэродромов в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. Традиционно колонну возглавил самый грузоподьемный из серийно выпускаемых в мире вертолетов - Ми-26.

В первом в этом году совместном прогоне авиатехники над уральской столицей участвовали также квартеты ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8. Вертолетчики в парадном строю прошли над городом вместе с экипажами перехватчиков Миг-31, истребителями Су-34, самолетами- разведчиками Су-24МР, транспортниками Ан-12 и Ан-24.

Экипаж Александра Савенко впервые примет участие в авиапараде 9 Мая в Екатеринбурге. Летчики говорят, что полет первым номером в авиаколонне более чем из 20 самолетов и вертолетов - это бесценный опыт и огромная ответственность.

«Да, конечно, это является ответственностью - лететь первым. Потому что по нам будут определять первое время прохода. А далее последующие уже проходы будут выполнять следующие вертолеты. У них интервал будет 40 секунд, они в принципе будут держаться за нами», - объяснил «Звезде» старший летчик вертолетного отряда Ми-26 Александр Савенко.

Первый совместный прогон авиации в Екатеринбурге остался без замечаний командования. Следующая генеральная тренировка перед парадом в честь Дня Победы состоится 7 мая.