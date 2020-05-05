«Через века, через года,- помните!»: Матвиенко накануне 75-летия Победы прочитала «Реквием» Рождественского

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в медиапроекте Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ «Строки памяти». Цель данного проекта - сохранить память о Великой Отечественной войне через строки стихотворений национальных поэтов.

«Строки памяти» представляют собой серию видеороликов, в каждом из которых произведения военных или послевоенных лет читают ветераны, актеры, телеведущие, спортсмены, музыканты, представители молодежи и политики.

Валентина Матвиенко выбрала отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского «Помните». Вместе со спикером Совета Федерации строки из произведения прочитали ветеран Валентин Богданов, актер Борис Щербаков и другие.