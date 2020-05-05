Названа стоимость медицинских масок и перчаток в метро Москвы

Медицинские маски и перчатки появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы во вторник, 5 мая. Об этом говорится в сообщении столичного Дептранса.

«Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты. Сегодня маски поступят на 15 станций», - информирует департамент.

Также сообщается, что со временем эти средства защиты появятся и на других станциях метрополитена.

Кроме того, в Дептрансе рассказали, что пассажирам московской подземки будет вскоре доступно три вида продукции: одна маска по цене 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, комплект из маски и перчаток стоимостью 50 рублей.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в городе сейчас составляет 7 870 человек.