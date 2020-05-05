Китай провел успешный запуск новейшего пилотируемого космического корабля без тайкунавтов

Во вторник, 5 мая, в Китае прошел успешный запуск новейшей ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» с испытательной версией пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы. Об этом говорится в сообщении Программы космических пилотируемых полетов КНР.

Пуск состоялся с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, в 18.00 по местному времени (13.00 по Москве). После 8 минут 15 секунд полета космический корабль вместе с капсулой успешно отсоединились от ракеты-носителя и вышли на заданную орбиту. После этого миссия была признана успешной.

В дальнейшем пилотируемый корабль нового типа будет доставлять экипажи на орбиту, а новейшая ракета-носитель «Чанчжэн-5B» - модули китайской окололунной космической станции.

На данный момент у Китая уже есть пилотируемый корабль «Шэньчжоу», который вмещает до трех членов экипажа. Новый тип пилотируемого космического корабля рассчитан на шесть тайкунавтов (космонавтов).

В конце апреля китайские власти раскрыли название национальной программы по освоению Марса. Первая миссия по исследованию планеты будет называться «Тяньвэнь-1». В 2021 году власти страны планируют высадить первый десант исследователей на Марс. По заверению ученых, в 2020 году уже все готово для запуска зонда.