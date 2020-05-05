Под Петербургом полыхает фабрика нетканых материалов: видео

Фабрика нетканых материалов загорелась в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области. Огонь распространился на общей площади в 1,1 тысячи квадратных метров. К этой минуте кровля одноэтажного ангара полностью обрушилась, сообщили в МЧС России.

«Горит одноэтажное здание площадью 20 на 80 метров, произошло полное обрушение кровли, кроме того загорелся строящий рядом одноэтажный ангар 15 на 20 метров. Общая площадь пожара 1 100 квадратных метров», - отметили в МЧС.

Тушение осложняется обрушением крыши ангара и угрозой дальнейшего распространения пламени. После тушения огня дознаватели МЧС установят истинную причину произошедшего. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.