В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил запрет на продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах. Мера направлена на борьбу с так называемыми «наливайками», которые представляют собой маленькие бары и кафе, имеющие возможность продавать спиртное по ночам.

Документ о запрете 24 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Отныне алкоголь нельзя продавать в помещениях площадью менее 20 кв.м., расположенных на первых этажах жилых домов. Кроме того, региональные власти имеют полномочия расширить эти ограничения вплоть до полного запрета на реализацию спиртного в таких точках вне зависимости от их размера.

Ранее стало известно, что в России может исчезнуть из продажи крепкий алкоголь в небольших бутылках. Это связано с новыми стандартами разлива, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.