В Минпросвещения заявили о возможной отмене ОГЭ для 9-х классов

В России из-за пандемии коронавируса в 2020 году могут отменить Основной государственный экзамен (ОГЭ), который школьники сдают в 9-м классе. Об этом заявил во вторник, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для 9-х классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», - сказал Кравцов.

Министр добавил, что на данный момент для девятиклассников пока решено оставить итоговую аттестацию по двум предметам - это русский язык и математика.

Также Сергей Кравцов сообщил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране 12 мая могут быть скорректированы сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). На сегодняшний день начало сдачи намечено на 8 июня.