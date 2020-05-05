В Минпросвещения заявили о возможной корректировке сроков сдачи ЕГЭ

Сроки проведения Единого государственного экзамена могут быть скорректированы после 12 мая. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Пока что начало намечено на 8 июня.

«Я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано в зависимости от той ситуации, которая будет», - заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в условиях распространения коронавируса самым главным остается сохранение здоровья школьников, поэтому экзамены будут проведены тогда, когда будет безопасно.

«Я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки», - подчеркнул Кравцов.

Накануне в Минобрнауки сообщили, что уже 15 мая московским школьникам выставят промежуточные и итоговые отметки. Но на этом учебный год не закончится. С 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. В этот период учителя не будут задавать домашние задания и ставить оценки.