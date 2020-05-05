Миллиардер Илон Маск в шестой раз стал отцом

Американский миллиардер, генеральный директор компании Tesla в шестой раз стал отцом. Радостную новость о появлении малыша на свет бизнесмен сообщил в своем Twitter. Мужчина выложил в соцсети фото с новорожденным.

«Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке», - написал Маск в соцсетях. Малыша Илону подарила его 32-летняя подруга, канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше).

В ответ на этот твит восторженные подписчики бизнесмена начали поздравлять миллиардера с пополнением, поинтересовавшись, кто появился на свет: мальчик или девочка. Эту информацию ни Илон Маск, ни его подруга не спешат рассекречивать, как и имя ребенка.

Напомним, это первый ребенок певицы. А у 48-летнего Илона Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.

О романе бизнесмена Илона Маска и певицы Граймс стало известно два года назад. В мае 2018 года пара появилась на красной ковровой дорожке фестиваля Met Gala, что удивило общественность. До этого Маск и Граймс лишь обменивались твитами на глазах миллионов фолловеров.